واشنطن ـ بنا: أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، مواصلة العمل على توثيق أواصر التعاون والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية، مشيرا إلى أهمية الدفع بالعلاقات البحرينية ـ الأميركية نحو مستويات أكثر تقدما ومواصلة تعزيز المسارات الثنائية بين المنامة وواشنطن الممتدة لأكثر من 75 عاما، والتي تم خلالها بناء شراكة استراتيجية عززت الأمن في المنطقة وساهمت في الحفاظ على أسس السلام والاستقرار والازدهار في العالم، لافتا إلى أهمية مواصلة السعي من قبل الجميع لإيجاد الطرق السلمية والديبلوماسية لحل مختلف القضايا.



جاء ذلك لدى لقاء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى الولايات المتحدة، حيث بحث علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تطوير التعاون وزيادة التنسيق المشترك بينهما.



وقالت وكالة انباء البحرين الرسمية «بنا» في بيان أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة اشار خلال لقائه مع بلينكن إلى أن الحوار الاستراتيجي بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الذي يهدف إلى تعزيز الأمن والازدهار الإقليميين والتنمية الاقتصادية والتجارية يؤكد على حرص البلدين الصديقين على استمرار تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتنمية مسارات العلاقات الثنائية في كافة المجالات بما يوسع المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بين البلدين.



واستعرض الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة مختلف المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما ترأسا جلسة الحوار الاستراتيجي بين البلدين الصديقين.



من جانبه، أكد وزير الخارجية الأميركي على أهمية الدفع بالعلاقات البحرينية الأميركية الممتدة لأكثر من 75 عاما نحو آفاق أرحب على مختلف الأصعدة، مثمنا في الوقت ذاته دعم وشراكة مملكة البحرين كحليف وشريك استراتيجي رئيسي خارج حلف الناتو في مختلف القضايا وخاصة المتعلقة بالأمن والاستقرار.



من جهة اخرى، قام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بزيارة الى مبنى وزارة الدفاع الأميركية «الپنتاغون»، حيث التقى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن.



واكد ولي عهد البحرين خلال اللقاء، وفقا لوكالة «بنا»، أن ما يشهده العالم والمنطقة من تحديات تستوجب العمل بتكاتف من قبل الجميع لترسيخ أسس السلام والأمن الدوليين وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة لكل دول وشعوب العالم والمنطقة، مشيرا سموه إلى أن مملكة البحرين تواصل جهودها إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في تعزيز العمل الدولي المشترك لمواجهة التحديات بما ينعكس على استمرار خير ونماء المنطقة والعالم.



ونوه سموه بمستوى العلاقات المتميزة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة على مختلف الأصعدة بما فيها العسكري والدفاعي والذي تسعى المملكة لمواصلة تعزيزه بما يحقق التطلعات المشتركة ويعود على البلدين والشعبين الصديقين بكل الخير والازدهار، معربا عن اعتزازه بالشراكة العسكرية والدفاعية المتميزة بين البلدين والتي تمتد لأكثر من 75 عاما، مشيرا إلى أهمية مواصلة التنسيق والتعاون الدفاعي والعمل المشترك مع الولايات المتحدة الأميركية ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام والتنمية في المنطقة والعالم.



وخلال اللقاء تم بحث علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين خاصة ما يتعلق بالجانب العسكري والدفاعي وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم السلام والازدهار الإقليمي والدولي.



من جانبه، أكد وزير الدفاع الأميركي التزام الولايات المتحدة بشراكاتها الاستراتيجية الدفاعية القوية مع مملكة البحرين، وتسعى لمواصلة تعزيزها بما يحقق التطلعات المشتركة، منوها بأن لمملكة البحرين دورا قياديا مهما في تأمين الأمن البحري، ويمكن الاعتماد عليها كحليف استراتيجي رئيسي خارج حلف شمال الاطلسي «الناتو» نظرا لما تقوم به من دور مهم في تقديم الدعم الكبير في ظل التحديات والتهديدات المختلفة التي تواجهها دول العالم، ومنها ما قدمته من دعم استراتيجي في جهود الإغاثة وعمليات الإجلاء من أفغانستان خلال العام الماضي.