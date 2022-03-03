قفزت أسعار النفط متجاوزة 117 دولارات للبرميل خلال تعاملات الخميس، لتواصل صعودها منذ أن غزت روسيا أوكرانيا، وسط توقعات بأن السوق ستظل تعاني من نقص المعروض لعدة أشهر عقب فرض عقوبات قاسية على موسكو والخروج الجماعي لاستثمارات الشركات الكبرى من أصول النفط الروسية.

وخلال التعاملات بلغت العقود الآجلة لخام برنت ذروتها قرب أعلى مستوى من 10 سنوات، عند 117.6 دولارا للبرميل في تعاملات اليوم الخميس، بارتفاع 4.7 دولارات أو 4.2%.

كما حققت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أعلى مستويتها عند 115 دولارا للبرميل، مرتفعة 4.4 دولارات أو 4.01%.

وجاء الارتفاع بعد تعاظم المخاوف على إمدادات النفط بسبب استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والعقوبات التي لا تنفك تنهال على موسكو بسبب ذلك.

وتأتي هذه المكاسب أيضا بعد إعلان تحالف أوپيك+ عن الالتزام بالخطة الحالية لزيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل في اليوم أبريل المقبل.

وكانت التوقعات بأن تبقي المجموعة على سياستها الراهنة بزيادة الإنتاج تدريجيا.

وتوقع كبير المحللين في markets.com، نيل ويلسون، أن تستمر أسعار النفط بالارتفاع في الفترة المقبلة خاصة مع ارتفاع الطلب على الطاقة خوفا من تأثر سلاسل الإمداد.

وقال ويلسون في مقابلة مع «العربية»، إنه من المرجح أن نرى المزيد من العقوبات الطوعية، وهذا بدوره سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وتابع: «لا أستطيع توقع المستويات السعرية التي سنراها، كما من الصعب معرفة ما إذا كانت الأسعار تحتسب العقوبات الطوعية لكنها بلا شك سترتفع».