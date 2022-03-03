أكدت اللجنة المنظمة العليا لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات في بيان لها صدر اليوم، أنها ألغت عقدها مع بطولة جائزة روسيا الكبرى للسيارات، وأنها لن تنظم أي سباقات في روسيا بعد إلغاء عقدها مع راعي سباق جائزة روسيا الكبرى ردا على غزو روسيا أراضي جارتها أوكرانيا.



وكانت البطولة ألغت مؤخرا نسخة العام الحالي من السباق الذي كان مقررا في حلبة سوتشي المطلة على البحر الأسود في سبتمبر المقبل رغم أن عقده مع البطولة يستمر حتى 2025.



وكان من المقرر أن ينتقل السباق الروسي من حلبة سوتشي إلى سان بطرسبرغ بداية من العام المقبل.



وقال بيان لمالك الحقوق التجارية للبطولة المسؤول عن برنامج السباقات «تستطيع فورمولا 1 التأكيد بأنها ألغت عقدها مع راعي سباق جائزة روسيا الكبرى ما يعني عدم تنظيم أي سباقات في روسيا مستقبلا».



وجاءت الخطوة الأخيرة من جانب فورمولا 1 بعدما أدان الاتحاد الدولي للسيارات الثلاثاء الماضي الغزو الروسي لأوكرانيا، لكنه قال إنه يمكن للسائقين القادمين من روسيا وروسيا البيضاء الاستمرار في المنافسة في البطولات بصورة مستقلة.