يعقوب العوضي

انتهت مواجهة السالمية معه برقان بالتعادل بنتيجة 29-29 والتي أقيمت مساء أول من أمس على صالة الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الممتاز لكرة اليد، ورفع السماوي رصيده إلى 14 نقطة بينما رفعه برقان إلى 13 نقطة.

وفي السياق ذاته فاز كاظمة على القادسية بنتيجة 31-24 ورفع البرتقالي رصيده إلى 13 نقطة، فيما بقي القادسية على رصيده السابق 14 نقطة.



وفي مباراة أخرى على نفس الصالة فاز الكويت على العربي بنتيجة 35-22 ورفع رصيده إلى 24 نقطة، مغردا في صدارة الترتيب العام وحيدا وبفارق 10 نقاط عن السالمية والقادسية اقرب المنافسين.



من جانب آخر، تغادر الحكمتان معالي العنزي ودلال النسيم إلى كازاخستان غدا للمشاركة في إدارة مباريات البطولة الآسيوية للناشئات لكرة اليد والمقررة في كازاخستان.



وظهر الطاقم التحكيمي الكويتي بصورة مميزة في إدارة مباريات الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى في الفترة الماضي ووقع عليهما الاختيار من للمشاركة في إدارة بعض مباريات البطولة.