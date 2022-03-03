ودع أحمد صالح، لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة، بطولة مسقط الدولية من الدور الثاني «16» بمنافسات فردي «رجال».



جاء ذلك عقب خسارته أمام لاعب السويد جون برسون 0-3.



وكان أحمد صالح تأهل للدور الثاني «الستة عشر» بالبطولة عقب فوزه أمس على لاعب من البرتغال جواو مونتيرو 3-1.



كما ودع عمر عصر منافسات البطولة من الدور الأول «32» بمنافسات فردي الرجال أمس، عقب خسارته أمام لاعب من الصين سون وين، صاعد من التصفيات، 1-3.



وكانت هنا جودة وآلاء يحيى ودعا البطولة من الدور الثاني بتصفيات فردي السيدات ورؤى الناجحي من الدور الأول بالتصفيات والثنائي رؤى وآلاء من الدور الأول بتصفيات زوجي السيدات.



وتقام بطولة مسقط الدولية بمجمع السلطان قابوس الرياضي بسلطنة عمان خلال الفترة من 27 من شهر فبراير الماضي وحتى الخامس من شهر مارس الجاري، حيث أقيمت خلال الفترة من 27 فبراير حتى الأول من مارس.