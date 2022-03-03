أكد المدير الرياضي ليوناردو البرازيلي في نادي باريس سان جرمان، ان فريق العاصمة سيبذل كل شيء لتمديد عقد نجمه كيليان مبابي، نافيا في مقابلة مع صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن يكون بطل مونديال 2018 تلقى عرضا براتب سنوي يصل إلى 50 مليون يورو

وقال: «لم يقدم النادي عرضا محددا لمبابي والذي ينتهي عقده مع النادي في 30 يونيو خلافا لما نشرته بعض الصحف الأوروبية مؤخرا، حيث أشارت بعض الصحف مثل «آس» و«الماركا» الإسبانيتين إلى وجود تقديم عقد لسنتين بقيمة 50 مليون يورو سنويا، مصحوبا بمكافأة وفاء بقيمة 100 مليون يورو لإقناعه في البقاء في فرنسا.



وأصبح مبابي ثاني أفضل هداف في تاريخ سان جرمان عندما قاد والارجنتيني ليونيل ميسي فريقهما للفوز على ضيفه سانت إتيان 3-1 ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين.