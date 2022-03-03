أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن الموعد النهائي ومقر اقامة مباريات الدور الفاصل في تصفيات كأس العالم «قطر 2022»، حيث تقرر أن تقام مباريات الذهاب من الجولة الأخيرة في 25 مارس الجاري بينما تقام مباريات الإياب في 29 من الشهر نفسه.



وكانت قرعة الدور الفاصل في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 قد أقيمت في فندق كريستال في مدينة دوالا الكاميرونية في 22 يناير الماضي على هامش مباريات كأس الأمم الأفريقية.



وبعد الجولات المكثفة من التصفيات والتي شهدت مشاركة جميع الاتحادات الأعضاء في الكاف والبالغ عددها 54 اتحادا مازالت 10 منتخبات تتنافس على المراكز الأفريقية الخمسة في البطولة العالمية.



ومن المقرر أن يلتقي يوم 25 مارس منتخب الكونغو الديموقراطية مع المغرب في ملعب الشهداء بكينشاسا في الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وفي نفس اليوم تلعب مالي مع تونس على ملعب 26 مارس بباماكو في الساعة السابعة مساء، والكاميرون مع الجزائر على ملعب دوالا بمدينة دوالا الكاميرونية في نفس التوقيت، وستلعب مصر مع السنغال بستاد القاهرة الدولي في التاسعة والنصف مساء، وغانا مع نيجيريا في نفس التوقيت بملعب كيب كوست في كيب كوست الغانية.