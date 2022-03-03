قال رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، إنه سيبيع نادي تشلسي الإنجليزي لكرة القدم بعد 19 عاما من شرائه ووضعه على طريق المجد الرياضي، وتعهد بالتبرع بأموال من عملية البيع لمساعدة ضحايا الحرب في أوكرانيا.



ووسط دعوات بفرض عقوبات على أبراموفيتش عقب غزو بلاده روسيا لجارتها أوكرانيا، قال قطب المعادن في بيان، إن البيع يصب في مصلحة حامل لقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.



وقال: «في الوضع الحالي اتخذت قرارا ببيع النادي، حيث أعتقد أن هذا في مصلحة النادي والجماهير والموظفين وكذلك رعاة النادي وشركائه».



وقال أبراموفيتش إنه لن يطالب النادي بسداد القروض التي منحها له، ويقدر إجمالي قيمتها بنحو 1.5 مليار جنيه إسترليني (2.0 مليار دولار وإن البيع لن يتم بسرعة).