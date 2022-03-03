أجريت اليوم مراسم قرعة مباراة مصر وقبرص، والتي ستقام على مدار يومي الجمعة وبعد غد السبت بنادي الجزيرة، وذلك في المواجهة الفاصلة بكأس ديفيز للتنس والمؤهلة إلى المجموعة الثانية.



حيث يتواجه غدا الجمعة محمد صفوت نظيره القبرصي مينيلاوس ايفستاتهيو وكريم مأمون نظيره القبرصي بيتروس شيريسوشيوس، وذلك بمنافسات فردي الرجال.



وتنطلق مباريات اليوم الأول في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا.



وفي اليوم الثاني «السبت» يواجه محمد صفوت رفقة كريم مأمون الثنائي سيرجس كيراتزيس واليفتثيرويوس نيوس، بمنافسات زوجي الرجال وفي حالة عدم الحسم في المواجهات السابقة «حيث ينبغي أن يفوز أي من المنتخبين في ثلاث مباريات من أجل الفوز باللقاء».

وسيلتقى في نفس اليوم محمد صفوت مع بيتروس شيريسوشيوس وكريم مأمون مع مينيلاوس ايفستاتهيو، وذلك بمنافسات فردي الرجال.



وتنطلق منافسات اليوم الثاني في تمام الساعة العاشرة صباحا.