دعت إيران الإدارة الأميركية إلى استغلال «الفرصة» للتوصل إلى اتفاق جيد بإمكانه تسوية النزاعات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.



وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني على (تويتر)، ان «استراتيجية المقاومة الفعالة هزمت سياسة (الرئيس الأميركي السابق) دونالد ترامب المتمثلة في فرض أقصى ضغط باعتراف الإدارة الأميركية الحالية».



وأوضح شمخاني انه«إذا لم يتحقق اتفاق جيد في محادثات ڤيينا، فإن الإدارة الأميركية الحالية ستشعر بالهزيمة في المستقبل القريب بسبب عدم استخدام الفرص الديبلوماسية في الوقت المناسب».



في غضون ذلك، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مديرها العام رافائيل غروسي سيزور طهران السبت المقبل مما يعزز توقعات إحراز تقدم في واحدة من القضايا الشائكة الباقية التي تعوق إحياء اتفاق 2015 النووي.



وذكرت الوكالة الدولية في بيان «سيسافر المدير العام رافائيل غروسي إلى طهران للاجتماع مع كبار المسؤولين الإيرانيين يوم السبت المقبل.



سيناقشون الضمانات الأمنية العالقة بهدف التوصل الى حل لها».



وقال عدد من المسؤولين لرويترز إن إحدى النقاط العالقة المهمة في المحادثات هي أن طهران تريد إغلاق مسألة آثار اليورانيوم التي عثر عليها في عدة مواقع قديمة لكنها غير معلنة في إيران، على الرغم من أن القوى الغربية تقول إن تلك مسألة منفصلة في الاتفاق الذي لا تشارك الوكالة الدولية كطرف فيه.



وتطلب الوكالة الدولية أجوبة من إيران بشأن كيفية وصول آثار اليورانيوم إلى هناك، وهي مسألة يشار لها عادة «بالضمانات الأمنية العالقة»



وقالت وكالة نورنيوزالايرانية في تقرير لها نقلا عن مصدر لم تسمه إنه «إذا أمكن أن تساعد زيارة غروسي الوكالة وطهران في التوصل إلى خارطة طريق لحل القضايا القائمة بشأن الضمانات، فإنها قد تساعد في إحياء الاتفاق النووي في ڤيينا».



ويأتي الإعلان عن زيارة غروسي المزمعة بينما وصل المفاوضون على ما يبدو إلى المراحل النهائية من محاولة إحياء الاتفاق النووي.



وقال ثلاثة مسؤولين إيرانيين قريبين من المحادثات إن مجموعة واسعة من العقوبات تشمل تلك التي تمنع طهران من تصدير نفطها والعقوبات المفروضة على المرشد الأعلى في ايران علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي سترفع إذا تم إحياء اتفاق 2015.