كييڤ ـ وكالات: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ان الاوكرانيين يدافعون عن حريتهم وعن وطنهم وهذا واجب عليهم وانهم لا يسعون لقتل الجنود الروس الذين غزوا بلاده، مجددا حاجة اوكرانيا الى ضمانات أمنية.



واضاف زيلينسكي في مؤتمر صحافي من احجد ملاجئ العاصمة كييڤ إن الجيش الروسي اذل ياجتاح بلاده تعرض لخسائر بشرية كبيرة تفوق تلك التي خسرها الجيش الاوكراني.



وتابع: أنا واثق في جيشنا وفي شعبنا، مؤكد انه الرئيس المنتخب من قبل الشعب الاوكراني، وقال: ليس لي الحق بالخوف على نفسي ولكني أخشى على عائلتي ووطني.



واعتبر ان استمرار تصرفات روسيا بهذا الشكل يعني نهاية العالم.



وشدد الرئيس الأوكراني بالقول: «لا أجيد إطلاق النار وأرغب بالسلام».