عبدالله الراكان



بعد غياب عامين بسبب جائحة كورونا عادت الاحتفالات بالاعياد وغمر الفرح المواطنين والمقيمين على هذه الارض الطيبة وتزينت الكويت بأجمل حليها واكتظت الشوارع بالمسيرات والتي يحرص العديد من الاشقاء في دول الخليج العربي على المشاركة بها.



وتختلف طرق واسلوب الاحتفالات بالاعياد الوطنية في الكويت سواء كانت بالالعاب النارية او استخدام بالونات ومرشات الماء وايضاء الذهاب لمشاهدة العروض العسكرية التي تقيمها ولا تخلو هذه الاحتفالات من المظاهر السلبية من رمي المخلفات والاوساخ وكميات الماء المهدورة والتي تصل تكلفتها على الدولة الى الملايين اضافة الى ما يحدث من اساءة لعلم الكويت.



الانباء بدورها سالت المواطنين عن رأيهم في الظواهر السلبية التي تصاحب الاحتفالات بالاعياد الوطنية من هدر المياه ورمي المخلفات والاساءة للعلم وهل هناك طرق لتفادي هذه الظواهر السلبية في المستقبل.



في البداية اكد المواطن سلطان السلطان ان الاحتفالات بالاعياد الوطنية تعزز الروح الوطنية لكن تصاحبها ظواهر سلبية مثل رمي المخلفات واهانة العلم وهدر المياه مشيرا الى اننا كمواطنين لا نقبل ولا نتحمل السلبية بالاحتفالات مطالبا الجميع بضرورة تحمل مسؤولياته للحفاظ على هذه الارض الطيبة والتي عشنا وترعرعنا فيها موكدا ان من الظواهر الدخيلة على الاحتفالات هي المشاجرات واستخدام الادوات الحادة داعيا الجهات المعنية لمحاسبة من اهان العلم الذي يعتبر رمز الدولة.



وبدوره قال محمد المطيري ان الاعياد الوطنية هي فرحة يشترك فيها جميع الفئات العمرية ومن الصعب ان تمنع الجميع من هذه الاحتفالات مشيرا الى ان الاعياد الوطنية هي متنفس للعائلات وخاصة للاطفال ولا توجد فعاليات كثيرة تغني عن الذهاب الى المسيرات التي اصبحت اشبه بالعادات والتقاليد مشيرا الى انه على المسؤولين منع المحلات من بيع الادوات التي تستخدم في الظواهر السلبية خاصة في ايام الاحتفالات وايجاد بديل عن هذه المسيرات مثل الكرنفالات ومحاسبة لردع المسيئين.



ومن جانبه قال سالم الظفيري اننا ضد الاحتفال بطرق تسيء للاعياد الوطنية مشيرا الى ان اهانة العلم مرفوضة جملة وتفصيلا مطالبا بمحاسبة المسيئين للعلم مؤكدا انه احتفل من خلال رفع الاعلام والذهاب الى شارع الخليج العربي.



وبدوره هنأ احمد الشريفي القيادة والشعب الكويتي بمناسبة الاعياد الوطنية مشيرا الى ان كميات المهدورة في هذه الايام مكلفة والكثير من الدول محرومة من المياه مطالبا الجميع بتحمل مسؤولياتهم والحفاظ على الكويت من المسيئين لها متوجها بالشكر للعاملين في وزارة الداخلية لتأمينهم الاحتفالات بالاعياد الوطنية.