أعلنت الادارة المركزية للاحصاء عن مشاركتها في أعمال فعاليات الدورة 53 للجنة الاحصائية للأمم المتحدة والمنعقدة عبر تقنية (الفيديو كونفرنس) خلال الفترة من 28 فبراير الماضي حتى 4 مارس الحالي.



وقالت «الاحصاء» في بيان صحافي إن المشاركة جاءت بمتابعة من وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ووفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة.



وأضاف البيان أن «الاحصاء» مثلت الكويت الى جانب ممثلي المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالعمل الإحصائي ورؤساء ومديري الأجهزة الإحصائية في مختلف دول العالم.



وأشار الى أن الكويت كانت انتخبت لعضوية اللجنة الإحصائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابعة للأمم المتحدة عن الفترة 2020-2023 بعد فوزها بأحد المقعدين المخصصين لمجموعة دول آسيا والباسيفيك.



وأوضحت أن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة التي تم انشاؤها في عام 1947 تمثل قمة النظام الإحصائي العالمي وأعلى هيئة لصنع القرار فيما يخص الأنشطة الإحصائية الدولية وعلى رأسها وضع المعايير وتنفيذها على المستوى الوطني والدولي.



وأضافت أن الادارة نالت إشادة من مجموعة الوثائق الرسمية للدورة 53 حول تقرير البيانات وتقرير المعلومات الإحصائية والجغرافية المكانية اضافة الى اشادة من ممثلة اللجنة الاقتصادية لأوروبا على ملاحظات الكويت التي تم تقديمها عن تطوير الإحصاءات الإقليمية.



وذكرت الادارة أنه تحضيرا للمشاركة قامت بإعداد 28 تقرير بملاحظات الكويت حول كل الوثائق المعروضة للنقاش خلال هذه الدورة وقامت اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة بدورها برفع هذه التقارير على موقعها وفقا لكل وثيقة لتكون الكويت من الدول القليلة التي غطت كافة وثائق الدورة.