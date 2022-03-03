القاهرة - محمد صلاح



الفنانة الشابة هدى المفتي تحولت فجأة لنجمة، واشبه بالقاسم المشترك وبطلة اعمال لكافة نجوم الطرب، فهي بطلة فيلم تامر حسني الجديد «بحبك» الذي يصور حاليا، وتألقت كموديل في كليب «الدنيا بترقص» للهضبة عمرو دياب، وسبق ان التقت مع مطرب المهرجانات والراب ويجز في عمل فني وهو مسلسل «بيمبو»، ليتردد انهما على وشك الارتباط، وقيل انه ارتبط بأعز صديقاتها. والمعروف ان هدى اقرب صديقات المطرب محمد الشرنوبي ويقدمان معا العديد من الاعمال الفنية والفيديوهات على «السوشيال ميديا».



من ناحية اخرى تعيش هدى حالة نشاط فني مكثف وتنتظر عرض فيلم «كيرة والجن» للمخرج مروان حامد، والمأخوذ عن الرواية الأكثر مبيعا 1919 لمؤلفها أحمد مراد، ويشارك في بطولته كريم عبدالعزيز وأحمد عز هند صبري، كما اقتربت من الانتهاء من تصوير مشاهدها في فيلم «عمهم» مع محمد عادل إمام، من إخراج حسين المنباوي، وتأليف وسام صبري.