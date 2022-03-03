كشفت شركة «غولدن لاين» عن بعض تفاصيل شخصية الفنانة السورية روبين عيسى في مسلسل «جوقة عزيزة» المرتقب عرضه في شهر رمضان المقبل، وهو من تأليف خلدون قتلان وإخراج تامر إسحق، ونشرت الصورة الأولى لعيسى عبر حسابها الشركة الرسمي في «إنستغرام»، مع تعليق بإن روبين تجسد شخصية «انشراح» التي تتعرض للخداع ويرميها الحب في أكثر من مكان لا يشبهها.



ويشارك بطولة العمل الدرامي الفنانون: نسرين طافش وسلوم حداد وأيمن رضا وهبة نور ووسام حنا ونورا رحال ووفاء موصللي ويزن خليل وروبين عيسى ورنا العظم وكرم الشعراني وزينة بارافي ويزن السيد وسالي بسمة وتسنيم باشا وغنوة محمود ويحيى بيازي وجانيار حسن وآنا السيد وعبدالفتاح المزين وسليم صبري وعلي كريم وعدنان أبو الشامات وعاصم حواط وإيمان عبدالعزيز وأحمد رافع وأيمن بهنسي وحمادة سليم وإليانا سعد وزيناتي قدسية وطارق الشيخ.



وتدور أحداث المسلسل، بحسب مجلة «لها»، حول شابة حسناء على هيئة «فاتنة عصرها» تحلم بالفن، وتكون محاطة بكل أنواع الرجال في الأمن والاستخبارات والمجتمع والفنانين والناس العاديين، في حكاية شعبية تبدأها «عزيزة» من «المرقص» مع نشأة الفن بشكله الحديث في سورية.