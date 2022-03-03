موسكو ـ وكالات: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تجري حسب الخطة الموضوعة، مشيرا الى ان القوات الروسية اخترقت دفاعات أوكرانيا المحصنة.



واضاف بوتين في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي الروسي: إننا ندافع عن وطننا ونعمل للقضاء على النازيين الجدد، مشيدا بالجنود الروس الذين يقاتلون بشجاعة في أوكرانيا.



واعتبر ان الروس والأوكرانيون «شعب واحد» مؤكدا «سندمر النزعة المناهضة لروسيا» التي أوجدها الغرب.



وتابع: وفرنا ممرات إنسانية آمنة لخروج المدنيين من مناطق القتال بينما النازيون الجدد في أوكرانيا لا يسمحون للأجانب بمغادرة المناطق القتالية، والمرتزقة الذين يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية أخذوا أجانب وطلبة كرهائن ويستخدمونهم كدروع بشرية.