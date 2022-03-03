عشية اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، كانت مفاوضات ڤيينا بشأن العودة الى الاتفاق النووي الإيراني تتأهب لاجتياز «خط العبور» الى النهاية، وكانت كل الأجواء والتعليقات الصادرة عن اطراف المفاوضات تفيد بأن الاتفاق صار «وشيكا» وفي غضون أيام.



لكن مع تفجر الحرب بدأت الأجواء تتغير، وبدا واضحا أن الأزمة الاوكرانية أرخت بظلال كثيفة على المفاوضات وأعادت خلط الأوراق، وبدأت التساؤلات تطرح بإلحاح حول مصير المفاوضات، في ظل ارتباك إيراني، وتبدل في جدول الأولويات الروسية، ومراجعة الحسابات الأميركية.



أما الإجابات، فإنها توزعت في اتجاهين:



الاتجاه الأول: يعتبر أن حرب أوكرانيا لن توقف المفاوضات ولا تتسبب في تطيير الاتفاق، وإنما ستدفع في اتجاه تسريع الخطى، قبل أن تتطور الحرب نحو الأسوأ وتخرج عن السيطرة السياسية، ويكون الاتفاق النووي قد تجاوزته الأحداث.



هذا الاعتقاد «المتفائل» يستند بشكل أساسي على موقف إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن التي يشكل الاتفاق النووي هدفا أساسيا لها ومازالت تريده، والتي تفصل بين ملفي الحرب والمفاوضات، وتبقى على تواصلها مع موسكو بشأن الاتفاق النووي الذي ربما يشكل آخر ما تبقى من نقاط مشتركة بينهما.



كما أن لإيران مصلحة بالعودة الى الاتفاق النووي لقطف ثماره اقتصاديا (المليارات المحتجزة) وسياسيا (فك العزلة الدولية) وعسكريا (توريد السلاح الى موسكو).



باختصار، يرى كثيرون أن هذا هو الوقت لإسدال الستارة على مفاوضات ڤيينا والفرصة تقاس بالأيام. فإذا أهدرت ضاعت ولن تتكرر، ويجب التحرك سريعا قبل أن يصبح التعاون مستحيلا مع موسكو، وقبل أن يتغير سلوكها في هذا الملف بشكل كبير.

- الاتجاه الثاني: يرجح أن تؤدي حرب أوكرانيا الى تطيير مفاوضات ڤيينا، فمن جهة عاد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني من طهران بمطالب جديدة ومتشددة، ومنها إلغاء إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة العقوبات الأميركية، ولم يعرف الدافع الى هذا التصعيد المفاجئ في ربع الساعة الأخير، وما إذا كانت طهران تريد من ورائه تحسين شروطها وانتزاع الحد الأقصى من المكاسب، مستغلة الحرب وانشغال الغرب بها، ورغبته بإنهاء المفاوضات سريعا أم تريد تجميد المفاوضات وتعليقها الى ما بعد اتضاح نتائج الحرب وإرسال إشارة جيدة الى حليفتها موسكو ومراعاة ظروفها، وهي التي لا يناسبها اتفاق نووي يريح الأميركيين في هذه المرحلة.



من جهة ثانية، تتصاعد الضغوط داخل الولايات المتحدة على الرئيس بايدن لتغيير سلوكه تجاه إيران في سياق المواجهة المفتوحة مع روسيا حليفتها، وهذه الضغوط كانت موجودة أصلا في رفض الاتفاق الذي يعطي إيران ما تريده من دون تقييد برامجها الصاروخية والتوسعية، وفي اعتبار أن عدم التوصل الى اتفاق يظل أفضل من «اتفاق سيئ».



من جهة ثالثة، ينتظر حدوث تغيير في موقف روسيا من مفاوضات ڤيينا في سياق المراجعة العامة والجذرية لحساباتها وخططها وعلاقاتها، انطلاقا من أوكرانيا والمواقف الدولية من الحرب.



والسؤال الآن بالنسبة لمفاوضات ڤيينا لا ينحصر في ما تريده إيران، وإنما في ما تريده موسكو، وكيف ستتصرف في هذا الملف وغيره من «الملفات الاستراتيجية». وما يدفع الى ترقب الموقف الروسي، ليس من الولايات المتحدة فقط، وإنما من إيران أيضا، هو ما بدأ يظهر من علامات ومؤشرات بين طهران وموسكو تدل على أن العلاقة ليست في أفضل حال وليست على ما يرام.



وإذا كانت العلاقات الإيرانية ـ الروسية تصنف بأنها تحالفية واستراتيجية ضمن إطار محور عريض يبدأ من الصين وروسيا وينتهي في سورية ولبنان، فإن هذه العلاقات لا تخلو من تباينات وخلافات ظلت مكتومة وخفية على الساحة السورية، وحيث ان إيران لا تهضم ولا تتقبل فكرة أن تكون روسيا متفقة مع إسرائيل وتغطي ضرباتها الجوية ضد أهداف ومواقع إيرانية في سورية. ولكن ثمة تباينات مستجدة حول أوكرانيا بدأت بالخروج الى العلن، وقد ظهرت مؤشرات تدل من جهة الى موقف إيراني رمادي من الحرب، ومن جهة ثانية الى عدم ارتياح روسي لهذا الموقف.



من المفترض أن إيران مؤيدة من دون تحفظ للحرب الروسية على أوكرانيا، والتي تندرج في إطار معركة إسقاط الأحادية القطبية في العالم. ولكن إيران اكتفت بتحميل الولايات المتحدة مسؤولية الحرب والتسبب بها والتحريض عليها من دون إظهار تأييد لروسيا في حربها على أوكرانيا، ومن دون إظهار حماسة لهذه الحرب.



المرشد الاعلى في ايران علي خامنئي أشار مؤخرا الى أنه «يعارض الحرب في أوكرانيا، ولا يدعم قتل الأبرياء وتدمير البنى التحتية في أي مكان بالعالم»، وأوضح قائلا: «ندعم إيقاف الحرب في أوكرانيا». كما اتصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، وقال له إن طهران تنظر بكثير من الريبة وتشجب محاولة الولايات المتحدة تمديد حلف شمال الاطلسي «الناتو»، وانها تتفهم صد حكومة روسيا الفيدرالية محاولة حصارها بضم أوكرانيا إلى حلف «الناتو»، إلا أن ايران تفضل وتنصح بتوخي الحذر واعتماد الحلول الديبلوماسية.



ويبدو أن إيران غير واثقة من وضع موسكو في هذه الحرب، وهناك مخاوف حقيقية من تداعياتها ومخاطرها، ومن أن تكون روسيا استدرجت الى الحرب و«المستنقع الأوكراني»، ومن أن يكون استنزافها في هذه الحرب سببا لضعفها وتضرر حلفائها وإعادة الوضع في الشرق الأوسط الى ما كان عليه قبل العام 2003، وأن يطيح الغزو الروسي لأوكرانيا نتائج ومكتسبات الغزو الأميركي للعراق.



والذين يعرفون جيدا شخصية الرئيس بوتين، يعتبرون أنه يكره المواقف الرمادية في الأوقات الصعبة، وخاصة عندما تأتي من هؤلاء الذين يعتبرهم حلفاء استفادوا من دعم روسيا لهم في أوقاتهم العصيبة، وآخرها في المفاوضات النووية في ڤيينا حيث كان موقف موسكو حاسم لصالح إيران.



وبالمقابل، فإن تأييد إيران الاجتياح العسكري الروسي لأوكرانيا يجب أن يكون كاملا، وهذا ما لم يظهر حتى الآن، وفي معركة وجودية يخوضها بوتين مثل المعركة التي خاضها الرئيس الاميركي الاسبق جورج دبليو بوش بعد هجمات 11 سبتمبر عندما خاطب الأوروبيين الذين ترددوا في دعم حربه في العراق بأنه من ليس مع الولايات المتحدة بالكامل فهو ضدها.