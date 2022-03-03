هادي العنزي



فرض اليرموك بعشرة لاعبين التعادل الإيجابي على نظيره التضامن 3-3 في افتتاح الجولة الـ 12 لدوري stc للدرجة الممتازة مساء اليوم الخميس، ليرفع اليرموك رصيده إلى 6 نقاط في قاع الترتيب، فيما تقدم التضامن إلى النقطة الـ 8 في المركز التاسع، ويعد التعادل بطعم الخسارة للفريقين، اللذين يسعيان لتفادي الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.



تخلى الفريقان عن المبالغة في التحفظ الدفاعي، وبدأ كل منهما مندفعا سعيا إلى تسجيل هدف السبق، وبادر اليرموك بهجمتين (2 و5) ليرد التضامن بثالثة، وما ان وصلت الدقيقة الـ 12 حتى أشهرت البطاقة الحمراء في وجه لاعب اليرموك ماركو ليونيل بعد عودة الحكم عبدالله الكندري إلى تقنية الفيديو المساعد (VAR)، ليلعب فريقه منقوصا أغلب فترات المباراة، ولكن على الرغم من النقص العددي إلا أن فريق المدرب الوطني أحمد حيدر تمكن من تسجيل هدف السبق بواسطة البرازيلي ماريني (40)، مستفيدا من سوء التغطية لدفاع "العنيد".

وجاءت أخطر فرص "أبناء الفروانية" لحامد الرشيدي (25)، وفيسو بلاكا (30) و(44) لكن أيا منهما لم تسفر عن هدف، ليخرج التضامن متأخرا بهدف رغم زيادته العددية مع نهاية الشوط الأول.



وبادر التضامن بقيادة المدرب السلوفاكي رومان بيفارنيك لتعديل النتيجة منذ انطلاق الشوط الثاني، للاستفادة من النقص العددي لخصمه، ليشن لاعبو التضامن عدة هجمات متتالية، وتمكن المهاجم يوسف العنيزان من الحصول على ركلة جزاء لفريقه بعد عرقلته في منطقة الجزاء، احتسبها الحكم الكندري بعد رجوعه إلى الـ VAR، ليترجمها علي كرم هدفا في شباك الحارس أحمد الفضلي (58)، سعى بعدها "العنيد" لتسجيل هدف التقدم، وكان له ما أراد سريعا عبر رونينو ريناتو (70)، لكن ما ان انقضت دقيقة واحدة حتى عادل كارلوس اندريس لليرموك النتيجية 2-2 .



وتخلى كلا الفريقين عن الالتزام بالمهام الدفاعية سعيا إلى تسجيل هدف الفوز، ليعزز موقعه في سلم الترتيب، وكان التضامن صاحب السبق بالتسجيل بواسطة فيسو بلاكا الذي سدد من بعيد، لم يحسن تقديرها الحارس أحمد الفضلي لتدخل شباكه (83)، ومن هجمة مرتدة في الوقت المحتسب بدل الضائع سجل كارلوس اندريس سادس الأهداف في المباراة، والثالث لفريقه، ليخرج الفريقان بتعادل بطعم الخسارة لكليهما.