سنخفف أثر العقوبات على الأميركيين قدر الإمكان



عواصم - وكالات: أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن بلاده تبحث فرض المزيد من العقوبات على رجال الأعمال الروس.



وأضاف بايدن في مؤتمر صحافي، أن واشنطن ستعمل على تخفيف اثر معاقبة روسيا على الاميركيين قدر الامكان. متابعا، سأحظر السفر على أكثر من 50 رجل أعمال روسيا.



وقال الرئيس الاميركي، إن روسيا تطلق النار دون تمييز في أوكرانيا.



وفي السياق، أعلن البيت الأبيض فرض عقوبات جديدة تستهدف النخبة الحاكمة وشركاتهم وكذلك المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وأضاف أن الولايات المتحدة ستفرض أيضا قيودا على تأشيرات دخول 19 من النخبة الحاكمة الروسية وأسرهم وشركائهم.

من ناحية أخرى قال والي أديمو نائب وزير الخزانة الأميركية إن تحالف الدول التي تفرض عقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا يضم أيضا دولًا في الشرق وإن الولايات المتحدة ستواصل فرض قيود على الاقتصاد الروسي.