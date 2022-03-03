باريس - كونا: أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في فرنسا لفترة ولاية ثانية مدتها خمس سنوات.



واكدت محطة (بي.اف.ام) الاخبارية اعلان ترشح ماكرون رسميا برساله وجها للفرنسيين ووزعت على الصحف اليومية الإقليمية الرئيسية.

واوضح ماكرون في رسالته "اطلب ثقتكم بولاية جديدة كرئيس للجمهورية. انا مرشح لأبتكر معكم في مواجهة تحديات القرن بردا فرنسيا وأوروبيا فريدا".



وابدى ماكرون رغبته للترشح في مقابله مع صحيفة (لو باريزيان) الفرنسية في يناير الماضي حيث ذكر فيها انه ما زالت لديه "طموحات واحلام وامنيات" لبلده، موضحا ان الوقت مبكر لاتخاذ "خيارات شخصية" والأولوية حاليا لإدارة ذروة الأزمة الصحية التي تعيشهھا فرنسا في اشارة الى تفشي جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).