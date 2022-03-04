في ظهور مختلف.. فتح نجم منتخب مصر وليفربول الملك محمد صلاح دولاب أسراره كاشفاً طقوسه العائلية وأسلوبه في التعامل داخل منزله مع زوجته ماجي وابنتيه مكة وكيان.

وخلال لقاء خاص مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" تحدث الفرعون الصغير عن الكثير من الأمور الأسرية مثل بداية تعرفه على زوجته وإيمانه بهدفه في أن يكون نموذجاً ناجحاً يمنح الأمل للجميع، وكذلك أسلوبه في تربية ابنتيه وأهدافه بعد اعتزال كرة القدم، والكثير من الأمور الأخرى.

كيف تعرف على ماجي؟



وعن بداية علاقته بزوجته ماجي وكيف تعرف عليها قال صلاح: "باخد بالي من أم مكة طبعاً، والناس بتحب زوجتي لأنها ست مصرية على طبيعتها، مهما أقول لن أوفيها حقها لأنها أكثر شخص يعاني معي وتهتم بالأطفال في غيابي وأحياناً يكون علي ضغط ومودي مش حلو، وهي عليها ضغط بشكل مختلف".



وأضاف:" احنا من بلد واحدة وكنا مع بعض في المدرسة، وعلاقتنا بدأت بخناقات واتكلمنا سنتين وهي في الجامعة وبعدها ارتبطنا رسميا".



وواصل : " اتعرفنا على بعض وعرفنا بعض كويس وبعدما ظبطت أموري بسويسرا وقبل توقيعي لتشلسي اتجوزنا كان وشها حلو عليا، وبعد ذلك انضممت إلى تشلسي" وأضاف مازحاً: ملعبتش ومكانش وشها حلو عليا وقلتلها انتي السبب وزوجتى هادية بطبعها وظهورها قليل على السوشيال ميديا".

"كان نفسي في ولد"



كما تحدث صلاح عن علاقته بابنتيه وحلمه بأن يرزق بولد قائلاً: "أحياناً أفضل ألا ألوم مكة أمام والدتها حتى لا أحرجها وهي بتسمع كلامي، وكيان تأخذ صفات مكة وتزود عليها، وربنا يستر عليا، وطول عمري وأنا صغير كان نفسي في ولد ولما جالي بنتين مبقاش فارق معايا أي حاجة".



وأضاف صلاح:" مكة تطلع زي ما هي عايزة ما ليش اني أتحكم في حياتها وأحكم عليها، وطوال عمري أحاول التأقلم مع أي بلد أروحها، لكي تنجح يجب أن تتأقلم، وفهمت حياة الانجليز بنسبة كبيرة، والشعب الانجليزي مؤدب جداً".



وتابع:" مكة لديها طاقة جيدة ومبتحبش تنام وعايزة تلعب طول الوقت، وشخصية مكة قوية وعنيدة ولما بتحب تاخد حاجة مبتسكتش لغاية ما تاخدها، وهذا يوضح لي أنها لو لديها هدف في المستقبل ستحققه".



وأكمل:"مكة فيها من صفات ماجي أكثر مني، وماجي هادية لكن لما بتتجنن بتجنن، لكنها ما بيفرقش معاها أي شائعات علي، ولكن مع مكة بتتخانق كتير وتنتظر مني رد فعل معين إني أزعق لمكة في بعض المواقف، ولكن مكة بمجرد ما تنظر لي كأنها بتقولي "انت معايا"، وبسكت ومقدرش أخد موقف، لكن ممكن بعد ذلك أروح أتحدث معها في أي موقف أخطأت فيه التصرف وأحياناً أفضل ألا ألوم مكة أمام والدتها حتى لا أحرجها وهي بتسمع كلامي".

اتصدمت بعد حفل الأفضل



كشف محمد صلاح شعوره بعد حلوله بالمركز السابع في قائمة أفضل لاعبي العالم وقال: "أنا وماجي كنا في الحفلة وطلعت تاخد الجائزة، هي لا تظهر معي كثيراً، وكانت متوترة شويتين، وشعرت أنه دور مني كصلاح أني أجعلها تستلم الجائزة".



وأضاف: اتصدمت بعد البالون دور، لكن ليس هناك ما يمكن أن أفعله، لم يتوقع أحد أن أكون سابعاً ولكن كنت في هذا الترتيب، ولا أحب نظرية المؤامرة، ولكن هناك دولا كثيرة بعيدة عن كرة القدم لا أعرف اختياراتهم تكون على أي أساس، أشعر بأن هذا غير عادل ولكن ليس لديهم شيء شخصي ضدي، ويعني هعمل ايه.

بفكر أكون رجل أعمال



وتحدث النجم المصري عن خطته لما بعد اعتزال كرة القدم وقال: "لم أتخيل وأنا صغير أن صوري سترسم غرافيتي، لكن وأنا كبير شعرت أنني بحاجة لأتعب أكثر، وهذا يمنحني حافزا لأستمر في الاجتهاد، وفي الوقت الحالي أفضل أن أواصل العمل بالكرة بعد الاعتزال أو أكون رجل أعمال".

سعيد بما منحته للناس



الى ذلك، أبدى محمد صلاح سعادته الكبيرة بعدما شاهد حب الجماهير المصرية له في تقارير مصورة خلال البرنامج، وقال: "لا أتابع كلام الناس كثيراً، ولا يوجد كلام كثير يمكن أن أصف به إحساسي بالفرحة بوصول الأمل للناس والأطفال الصغيرة، ومن لديهم إعاقات بأنهم أصبح لديهم أمل بالوصول لأي شئ يريدونه، وهذا كان هدفاً من أهدافي في الحياة أن شخص منهم وصل إلى هدفه فكلهم يستطيعون ذلك".



وأضاف: "بعد خروجي من نادي المقاولون العرب لم أكن أتحدث الانجليزية وتعاملي مع الناس كان قليلا، وقلت أنا عايز أرجع مصر بعد شهرين ولا أعمل حاجة مختلفة، وقررت أن أعمل حاجة مختلفة ورأيت النماذج وتابعت فيديوهات تنمية بشرية وعرفت هل موهبتي قادرة على ذلك وحدها أم أحتاج إلى تطوير أمور أخرى".



وواصل: "لو سألت الجماهير قبل فترة هل يمكن أن يخرج من عندنا أفضل لاعب في العالم لن يكون لديه إجابة، ولكن الآن أصبح لديه الأمل، ودلوقتي لو متت هكون حققت حاجة كان نفسي أعملها".