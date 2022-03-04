أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، ان المملكة مستعدة لبذل جهود الوساطة بين أطراف الأزمة الأوكرانية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير محمد بن سلمان، من الرئيس فلاديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا.



وجرى خلال الاتصال بحث الأزمة في أوكرانيا، وفي هذا الصدد أكد سمو ولي العهد دعم المملكة لكل ما يسهم في خفض حدة تصعيد الأزمة، واستعدادها لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف، ودعمها لكل الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسياً.



وأشار ولي العهد إلى أن المملكة ومن منطلق اعتبارات إنسانية ستمدد تأشيرات الزائرين والسياح والمقيمين الأوكرانيين في المملكة التي ستنتهي خلال هذه الفترة لثلاثة أشهر قابلة للتمديد، وأن حكومة المملكة حريصة على راحتهم وسلامتهم.