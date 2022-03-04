استقبل رئيس جمهورية مالطا الصديقة جورج فيلا في القصر الرئاسي في العاصمة فاليتا اليوم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

ونقل الغانم خلال اللقاء تحيات صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله الى الرئيس المالطي وتمنياتهما لمالطا بدوام التقدم والازدهار .



من جهته حمل الرئيس جورج فيلا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم نقل تحياته وتقديره للقيادة السياسية في الكويت وحرص مالطا على استمرار العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين .



حضر اللقاء سفيرنا لدى مالطا الدكتور فيصل غازي المطيري .



وكان الغانم قد وصل مالطا قبل يومين للمشاركة في أعمال منتدى السلام الثاني الذي تعقده مؤسسة عبدالعزيز البابطين الثقافية، حيث ألقى الغانم يوم امس كلمة في الجلسة الافتتاحية للمنتدى.