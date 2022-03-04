ناصرالعنزي

تختتم مساء غد السبت منافسات الجولة 12 من دوري stc الممتاز بإقامة مباراتين حيث يلتقي في الخامسة مساء كاظمة برصيد 22 نقطة مع النصر برصيد 12 نقطة على ستاد الصداقة والسلام.



وفي السابعة والنصف سيكون ملعب ثامر مسرحا للمواجهة القوية بين العربي برصيد 23 نقطة والسالمية الذي يمتلك 20 نقطة بعد أسبوع من مباراتهما معا في كأس سمو ولي العهد والتي انتهت بفوز الاخضر بهدفين، فهل يرد السالمية اعتباره أم يؤكد العربي تفوقه.



وفي مباراة كاظمة والنصر فإن الأول عاش ظروفا غير مستقرة بعد الجولة الماضية انتهت بإقالة مدربه الصربي داركو وإسناد المهمة إلى مواطنه زيلكو ماكروف الذي يخوض اليوم أول مهمه له مع البرتقالي الذي مازال في دائرة المنافسة، في حين ان النصر حقق فوزا مطلوبا على الفحيحيل برباعية مكنته من احتلال مركز جيد بعيدا عن صراع المراكز الثلاثة الاخيرة وعليه اليوم تحقيق الفوز للقفز إلى مركز أفضل.

وستكون المواجهة على أشدها في اللقاء الثاني بين العربي والسالمية حيث يفتقد الأخضر حارسه الأمين سليمان عبدالغفور جراء إصابته في كتفه اثناء مباراة السالمية الماضية، وسيحل محله الشاب جاسم العوضي، كما سيغيب عن الأخضر عيسى وليد وأحمد ابراهيم.



وتكمن قوة الأخضر في سرعته بالتحول إلى ملعب الخصم وتهديد مرماه، أما السالمية فقد خسر آخر مباراة له في الدوري من الشباب بهدف وعليه تعويض نقاطه الثلاث في المهمة الأصعب اليوم، ومن المتوقع ان يجري مدربه محمد ابراهيم بعض التعديلات في صفوفه.