136 مليون دينار قيمة واردات الألبان وبيض الطيور والعسل الطبيعي ومنتجات أخرى صالحة للأكل من أصل حيواني

علي إبراهيم

كشفت أرقام رسمية أن متوسط إنفاق كل مواطن ومقيم بالكويت على اللحوم والأسماك والمنتجات الحيوانية المستوردة يبلغ نحو 9 دنانير شهريا.



وتفصيليا، فقد بلغ حجم واردات الكويت من الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية خلال أول 9 أشهر من 2021 نحو 378 مليون دينار، فيما بلغ عدد السكان ببداية 2021 نحو 4.67 ملايين نسمة، ما يعني أن كل مواطن ومقيم استهلك من تلك المنتجات بما قيمته 81 دينارا من أول يناير حتى نهاية سبتمبر 2021، وذلك بمتوسط انفاق يصل إلى 9 دنانير عن كل شهر خلال تلك الفترة.



وبلغت قيمة واردات الكويت من الحيوانات الحية خلال أول 9 أشهر من 2021 أكثر من 53 مليون دينار، بينما بلغت قيمة اللحوم والأحشاء والأطراف الصالحة للأكل المستوردة 134.5 مليون دينار، فيما استوردت البلاد ما قيمته 53.7 مليون دينار من الأسماك والقشريات وغيرها من اللافقاريات المائية، واستوردت الكويت ما قيمته 136 مليون دينار ألبان ومنتجات صناعتها وبيض الطيور والعسل الطبيعي ومنتجات أخرى صالحة للأكل من أصل حيواني.