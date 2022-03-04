طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتشديد العقوبات المفروضة على موسكو اليوم بعدما هاجمت القوات الروسية منشأة نووية وسيطرت عليها.

وقال "من الضروري تشديد العقوبات المفروضة على الدولة النووية الإرهابية (روسيا) فورا"، في ظل المخاوف من إمكانية تسبب القتال بمحطة زابوريجيا في حادثة نووية.



من جهته، قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إنه لم يلحق ضرر بالمفاعلات في محطة زابوريجيا النووية بأوكرانيا بعد أن أصاب مقذوف مبنى قريبا بالموقع، مضيفا أنه يعتقد أن المقذوف روسي.



وقال غروسي في مؤتمر صحافي إن طاقم العمل الأوكراني لايزال يدير المنشآت النووية في حين تسيطر القوات الروسية على المنطقة.