يدرك هؤلاء الذين قادوا الدراجة ذات الثلاث عجلات في طفولتهم مدى المتعة التي تحققها قيادة مثل هذه الدرجات في السن الصغيرة. ولكن بمجرد تجاوز سن الطفولة نتجه إما إلى الدراجة ذات العجلتين أو السيارة ذات الأربع عجلات.

ولكن شركة صناعة الدراجات البخارية البريطانية العريقة مورجان قررت طرح دراجة جديدة ذات ثلاث عجلات بدون سقف لهؤلاء الذين تجاوزا سن الطفولة.

وبعد أكثر من 110 سنوات على طرح دراجاتها الأولى ذات الثلاث عجلات و10 سنوات على طرح آخر طراز من هذه الدراجات، كشفت الشركة البريطانية عن الدراجة الجديدة سوبر 3 أحدث نسخة من دراجة السباق ذات العجلات الثلاث خفيفة الوزن.

وعلى عكس أغلب الدراجات الثلاثية للأطفال، فإن الدراجة سوبر 3 عبارة عن مثلث مقلوب حيث توجد عجلتان في الأمام وعجلة في الخلف.

ويمكن للمشترين أن يتوقعوا مركبة ذات مقعدين مصنوعين من الألومنيوم، وجسم طائرة مقاتلة بدون أجنحة. وبدلا من السقف ستوجد قطعة من المشمع الرقيق. ويمكن للسائقين ارتداء ما يناسبهم من ملابس مع عدم الحاجة إلى ارتداء النظارة الوقاية نظرا لاستخدام الزجاج الأمامي كمانع صغير للرياح.

ومن المقرر طرح الدراجة الجديدة للبيع منتصف العام الحالي بسعر يبدأ من 42 ألف جنيه إسترليني (56 ألف دولار) في بريطانيا. وذكرت مورجان أن سوبر 3 تعمل بمحرك سعة 5ر1 لتر بقوة 118 حصان ويتكون من 3 اسطوانات من إنتاج شركة فورد لصناعة السيارات. ورغم أن هذا المحرك يعتبر متواضعا بالنسبة لسيارة رياضية، فإن مورجان تقول إن أداء الدراجة سيكون أقوى نظرا لخفة وزنها الذي يبلغ 635 كيلوجرام، مع صندوق تروس يدوي نظيف من إنتاج شركة مازدا.