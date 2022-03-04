أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس رفع إلزامية وضع الكمامة باستثناء وسائل النقل العام، وتعليق العمل بشهادة اللقاح اعتباراً من 14 آذار/مارس.

لكن ستبقى الشهادة الصحية إلزامية في المراكز الطبية، مثل المستشفيات ودور المسنين، وبالإضافة إلى إلزامية تلقي اللقاح للعاملين في المجال الطبي.

وقال رئيس الوزراء خلال مقابلة في نشرة أخبار محطة "تي اف 1"، "الوضع يتحسن بفعل جهودنا الجماعية، والاجراءات التي اتخذناها، والشروط مستوفاة لمرحلة جديدة من تخفيف الاجراءات".

وتتراجع الموجة الشتوية من وباء كوفيد-19 منذ عدة أسابيع.

وتراجع الضغط على المستشفيات أيضاً، حيث يوجد 2329 شخصاً في العناية المركزة.

وكانت الحكومة تعتبر حتى الآن أن انخفاض هذا العدد إلى أقل من 1500 مريض بحلول منتصف آذار/مارس هو من بين المعايير المطلوبة لتعليق العمل بشهادة التطعيم بالكامل أو جزئياً، السارية منذ 24 كانون الثاني/يناير.

وقال جان كاستكس الخميس "اعتباراً من الاثنين 14 آذار/مارس، سنعلق شهادة التلقيح حيثما كانت مفروضة".

وأعلن "وقف إلزامية وضع الكمامة في كل الأماكن حيث تفرض حالياً، أي في الداخل".

ولكن يبقى إجراءان ساريان أولهما أن "وضع الكمامة سيبقى إلزامياً في وسائل النقل المشترك، نظراً للازدحام"، وفق قوله. وكذلك ستبقى الشهادة الصحية سارية في "المراكز الصحية، ودور المسنين، ومؤسسات الرعاية بذوي الاحتياجات الخاصة"، وكذلك "الزامية التطعيم لمقدمي الرعاية".