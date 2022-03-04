أعلن المسلسل التلفزيوني الأسترالي "نيبرز" الذي ساهم في إطلاق مسيرات كايلي مينوغ ومارغوت روبي وراسل كرو المهنية، أنّه سيتوقف عن إنتاج مواسم له بعد فشله في إيجاد قناة شريكة لبثه.

وقال المسلسل الشهير في بيان "يؤسفنا للغاية أن نعلن توقف إنتاج +نيبرز+ في الصيف وذلك بعد 37 موسماً وتسعة آلاف حلقة".

وواجه المسلسل على مدى الأشهر الماضية صعوبات في إيجاد قناة تبثه في بريطانيا حيث حظي بمتابعة جماهيرية طيلة السنوات الـ36 الفائتة.

وأعلنت قناة Channel 5 البريطانية المحلية أنّها لن تعرض المسلسل بعد حزيران/يونيو، ما أجبر المنتجين على وقف التعامل معها.

ونشأ جيل من البريطانيين وهو يشاهد شخصيات كشارلين روبنسون (مينوغ) وسكوت روبنسون، بالإضافة إلى طاقم عمل ضمّ على مر السنوات غاي بيرس وناتالي إمبروغليا وليام هيمسورث.

وحصد المسلسل شعبية واسعة لدرجة تحميله مسؤولية اعتماد البريطانيين أسلوباً في التكلّم على الطريقة الأسترالية.

وكتبت صفحة المسلسل عبر تويتر "لجمهورنا الرائع والمخلص، نعلم أنّ هذا القرار يمثّل خيبة كبيرة، وهو كذلك لنا جميعاً في فريق العمل"، مضيفةً "نشكركم لرسائلكم ودعمكم ونعدكم بنهاية مذهلة للمسلسل".