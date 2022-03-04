يقفز شبان عراقيون من قبة قلعة قديمة إلى الجدران ويتقافزون من جدار إلى جدار ويؤدون حركات لعبة الباركور المثيرة على أمل أن يجدوا فيها العزاء في ظل البطالة التي يعانون منها.

تشتمل هذه الرياضة، التي اكتسبت شهرة في فرنسا في التسعينيات من القرن الماضي، على الجري والقفز والتقلب في الهواء أو القفز على الحواجز.

بالنسبة لشباب مدينة كركوك في المنطقة الكردية بالعراق، يُعد الجري الحر في المدينة وسيلة لشغل الأوقات وتمضية الأيام والتخلص من التوتر.

وقال شاب يدعى سيف بختيار إن أسرته قدمت له الدعم في ممارسة هذه الرياضة. وأضاف أنهم سعداء لأن الكثير من الشباب يتعلمون عادات سيئة في الشوارع، ولأن الرياضة تبعده عن ذلك الخطر.

وأوضح "عائلتي سمحت لي ودعمتني لممارسة هذه الرياضة. كانوا سعداء بذلك لأن معظم الشباب الآن في الشوارع يتعلمون عادات سيئة حتى أكون بعيدا عن تلك العادات. لكن عندما مات صديقي ظهرت بعض الحواجز في الطريق وتخلى بعض الأصدقاء عن هذه اللعبة بسبب عدم وجود دعم ومرافق كافية للعب".

لكن كثيرين من لاعبي الباركور يقولون إنهم يشعرون بالإحباط لأنهم لا يستطيعون تحقيق دخل من خلال هذه الرياضة.

قال أحدهم ويدعى علي مجيد إنه اضطر للتخلي عنها والانضمام إلى الجيش بدلا من ذلك.