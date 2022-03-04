أعرب الفنان تامر حسني عن سعادته بأغنية فيلمه الجديد (بحبك) التي بدأ في تسجيلها مشيرا إلى أن أحداث الفيلم محيرة جدا.

وأكد تامر حسني - في منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" اليوم /الخميس/ - أن أغنية فيلم (بحبك) التي يقوم بتسجيلها حاليا ستسعد الجمهور، وأشار إلى أنه بدأ تصوير الفيلم أواخر الشهر الماضي.

وأوضح أن أحداث الفيلم تدور حول مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة، ما يجعل أحداثه محيرة جدا، لافتا إلى أن الفيلم كوميدي في إطار رومانسي بحت غائب عن الساحة الفنية منذ فترة.

ويشارك في بطولة الفيلم هنا الزاهد، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، ومدحت تيخة، وشهد الشاطر، وعالية راشد، وتأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي.