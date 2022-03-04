تواجه منصة "تيك توك" الشهير، تحقيقًا من قبل ائتلاف من المدعين العامين في ولايات كاليفورنيا وفلوريدا وكنتاكي الأمريكية بهدف التحقيق في تأثير المنصة المحتمل على الصحة العقلية والبدنية للشباب.

وذكر موقع "ذا فيرج" التقني أن مجموعة المحققين تسعى لمعرفة ما إذا كانت طريقة تصميم تيك توك وتشغيلها وتسويقها لها تأثير سلبي على صحة الأطفال والمراهقين والشباب، وفقًا لبيان صحفي صادر عن المدعي العام مورا هيلي من ماساتشوستس.

وتحدد خوارزمية "تيك توك" المحتوى الذي يراه المستخدمون، وقد أثبتت فعاليتها بشكل ملحوظ في الحفاظ على تفاعل المستخدمين مع التطبيق، على الرغم من أن الشركة قد قدمت بعض الأفكار حول كيفية عملها، إلا أنه من الصعب الحصول على فهم دقيق للتفاصيل بخلاف التسريبات.

وسيركز التحقيق على "الأساليب والتقنيات" التي تستخدمها "تيك توك" لتعزيز مشاركة المستخدمين الشباب، بما في ذلك زيادة مدة الوقت الذي يقضيه على المنصة.