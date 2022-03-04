تعد جنوب أفريقيا مسودة قانون لمعالجة نقاط الضعف في قوانين مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى، وفقا لما ذكرته صحيفة بيزنس داي نقلا عن نائب المدير العام لشؤون الضرائب وسياسة القطاع المالي في الخزانة الوطنية، إسماعيل مومونيات.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن التقرير أنه سوف يتم تقديم مشروع القانون إلى البرلمان بحلول نيسان/أبريل.

يشار إلى أن قوة العمل للإجراءات المالية، وهي هيئة رقابية عالمية معنية بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أمهلت جنوب أفريقيا 18 شهرا في تقرير نُشر في تشرين الأول/أكتوبر لمعالجة أوجه القصور في التعامل مع هذه الجرائم.