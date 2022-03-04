تقول مقدمة البرامج التلفزيونية السورية سحر ملص إنها "محظوظة" لأنها ولدت بإعاقة بصرية لأن ذلك مكَّنها من التكيف مع حالتها من البداية.

وتضيف "أنا ولدت بهذا الوضع وباعتقد كنت محظوظة إني ولدت هيك لأني تأقلمت مع وضعي من البداية".

درست المرأة البالغة من العمر 39 عاما الأدب العربي، واستخدمت التكنولوجيا المتاحة في ذلك الوقت لتسجيل المحاضرات وكانت تطلب من أصدقائها مساعدتها في نقل المواد المكتوبة إلى مواد صوتية.

تضيف "هذه المرحلة ما كانت سهلة.. كتير صعبة، وفيها كتير معوقات. كنت أحمل المواد الورقية وأوزعها على أصدقائي وأزودهم بآلات تسجيل حتى يساعدوني إنه ننجز بأقرب وقت للامتحان حتى أقدر أقدّم موادّي. هذا الموضوع ما كان سهل، بالإضافة كنت أحضر يوميا المحاضرات كاملة. كان الحضور كتير يساعدني على الفهم".

تقول سحر إنها لم تكن ترغب منذ طفولتها في البقاء "على هامش الحياة".

وقبل عامين، بدأت في تقديم وإنتاج برنامجها الخاص "قادرون" على قناة الإخبارية التلفزيونية، الذي تركِّز فيه على متحدي الإعاقة.

شجعتها القناة حتى أصبحت محققة ومدققة للنصوص بجانب وظيفتها في تقديم العرض.

قالت سحر إنها رغم الإعاقة تشعر بأنها شخصية متكاملة.

أضافت "أتعرض لبعض النظرات أو الكلمات المؤذية السلبية، لكن ما بتأثر فيني كتير لأن بحس أنا يلي عم أستوعب المجتمع وليس المجتمع يلي عم يستوعبني وماني مضطرة أشرح كل شي يعني للشخص. كل حد ينطلق من ذاته ويكمل طريقة ويصطفل الآخر".

وعلى الرغم من التحدي الذي تواجهه، تتمتع بإحساس بالأماكن التي تتردد عليها والأشخاص الذين تتواصل معهم، لكنها تقول إنها ما زالت بحاجة إلى بعض المساعدة عندما ترغب في التعرف على الأماكن الجديدة.