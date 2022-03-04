أعلنت لأكاديمية الصينية للعلوم عن اكتشاف لوحات صخرية منحوتة في كهف يعود تاريخه إلى العصر الحجري القديم في مقاطعة هاينان بجنوبي الصين، وهو أول اكتشاف أثري من نوعه في الجزيرة الاستوائية.

ووفقا لوكالة / شينخوا/ الصينية حدد علماء الآثار بأن الموقع الذي يعود للعصر الحجري القديم، والمكتشف في بلدة وانغشيا بمحافظة تشانغجيانغ ذاتية الحكم لقومية لي، هو أقدم موقع لكهف سكنه البشر تم العثور عليه في مقاطعة هاينان حتى الآن، بحسب لي تشاو رونج، الباحث من معهد علم الحفريات الفقارية وعلم الإنسان القديم التابع للأكاديمية الصينية للعلوم.

وقال لي إن الآثار تعود إلى ما بين 65 ألف سنة إلى 55 ألف سنة مضت، مضيفا أن بقايا الرسم على الصخور تمتد إلى أكثر من 20 مترا في الكهف ، ومن المتوقع إجراء المزيد من الأبحاث لدراسة الجيولوجيا والبيئة المحيطة بأطلال العصر الحجري القديم.