خلص استطلاع للرأي إلى أن نحو سبعة من بين كل عشرة أشخاص في كوريا الجنوبية عانوا من انخفاض الدخل في ظل جائحة كورونا.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الاستطلاع الذي شمل 2016 شخصا يبلغون من العمر 18 عاما فأكثر، وأجراه المعهد الكوري للأدارة العامة في الفترة ما بين 15 حتى 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أظهر أن 68% من المشاركين قالوا إن دخلهم الشهري كان أقل خلال عام 2021 مقارنة بعام 2019 قبل جائحة كورونا.

وقال 30% فقط إن دخلهم ارتفع، في حين قال 2% إن دخلهم لم يتغير.

ويبدو أن انخفاض الدخل يرجع إلى العمل لساعات أقل بسبب جائحة كورونا.

وقال المشاركون في الاستطلاع إنهم عملوا 34ر6 ساعة يوميا قبل الجائحة، ولكنها عملوا 62ر5 ساعة بعد وقوع الجائحة، أي بانخفاض بنسبة 72ر0% أو 43 دقيقة.

وأشار الاستطلاع أن 2ر39% قالوا إن وضعهم الصحي أصبح أسوأ، في حين قال 7ر43% إن صحتهم العقلية تدهورت خلال الجائحة.

وخلص الاستطلاع إلى أن إجراءات الحكومة لمكافحة فيروس كورونا حظيت بتقييم إيجابي بصورة عامة من المشاركين.