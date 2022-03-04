يشهد موسم رمضان الدرامي المصري حضورا قويا للأعمال الكوميدية، حيث من المقرر أن يعرض خلاله 6 مسلسلات كوميدية على الأقل، بينها أعمال جديدة وأخرى أجزاء ممتدة لأعمال سبق أن عرضت خلال السنوات الماضية.

ولعل أبرز الأعمال الكوميدي التي يترقبها الجمهور مسلسل "الكبير أوي"، حيث يشهد هذا الموسم عودة أحمد مكي بالمسلسل الكوميدي الذي سبق وحقق نجاحا واسعا، والجزء الحالي هو السادس ويشاركه البطولة الفنانة رحمة أحمد، وهشام إسماعيل وبيومي فؤاد، ومحمد سلام، وإخراج أحمد الجندي.

ومن أعمال الأجزاء الممتدة كذلك ينافس مسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوي 5"، للفنانة داليا البحيري، ويشاركها البطولة الفنان خالد سرحان، وشيماء سيف ومحمد أبوداوود، والمسلسل إخراج أحمد نور.

كما يدخل في هذا التصنيف مسلسل "دايما عامر" للفنان مصطفى شعبان، ويناقش مشاكل التعليم في مصر بشكل يحمل طابع الكوميديا من خلال مدرسة تسمى "رؤية"، ويلعب مصطفى شعبان دور الأخصائي الاجتماعي للمدرسة، ويشاركه البطولة لبلبة وصلاح عبد الله.

وكذلك ينافس في الكوميديا مسلسل "مكتوب عليا" للفنان أكرم حسني ويضم المسلسل عمرو عبدالجليل، هنادي مهنا، آيتن عامر، حنان سليمان، أسامة عبدالله، محمد طعيمة، إخراج خالد الحلفاوي.

كما يشارك في المنافسة مسلسل "عودة الأب الضال"، ويشارك في بطولته النجوم بيومي فؤاد، وعبير صبري، وإيمان السيد، وخالد منصور، وأميرة هاني، وهاجر عفيفي، ونور قدري، أليف أمين جمال، ومحمد أبو السعد، ومحمد فتحي، وإبراهيم ربيع، ومن إخراج أحمد عبد العال.

ويشهد المسلسل ظهور عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف منهم سامح حسين وهشام ماجد ومحمد عبد الرحمن ومحمد ثروت.

وتنافس الفنانة دنيا سمير غانم كذلك بمسلسل "عالم موازي" الذي كان من المقرر عرضه العام الماضي وتأجل إلى رمضان 2022، ويشارك في بطولته عمرو وهبة، وشيماء سيف، وإسلام سيف.