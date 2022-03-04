مصبنة أو صبانة دار طوقان وسط مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة تأخذ زائرها إلى عبق تاريخ يمتد نحو 150 عاما حافظت خلاله على صناعة الصابون النابلسي إلى يومنا هذا بذات المكونات والأدوات مع تغييرات طفيفة.

وترجع صناعة الصابون في المنطقة إلى أكثر من ألف عام وفقا لكثير من الكتابات التي دونها الرحالة والمؤرخون القدماء.

وبحسب مركز المعلومات الوطني الفلسطيني "لا يعرف على وجه التحديد من هو مبتكر هذه الصناعة، وهل وجدت في نابلس أم نُقلت إليها من مدينة أخرى".

ويضيف المركز في دراسة له "لكن الثابت أن هذه الصناعة وجدت لها في نابلس البيئة والظروف المناسبة التي ساعدت على تمركزها في هذه المدينة أكثر من غيرها، ولعل من أهم الأسباب التي ساعدت على ذلك وفرة زيت الزيتون في منطقة نابلس ومحيطها".

وتشير إحصائية من غرفة تجارة وصناعة نابلس إلى إن عدد المصابن المسجلة رسميا حتى نهاية عام 2021 بلغ تسعا من بينها ست في المدينة وثلاث في قرى المحافظة.

ومن بين تلك المصابن (دار طوقان) وهي عبارة عن مبنى من طابقين على مساحة حوالي ألف متر مربع لا تزال تعمل بذات الطريقة وتعتمد بالكامل تقريبا على العنصر البشري.

يقول أحمد دويكات، الذي يعمل في دار طوقان منذ ثلاثين عاما، "صبانة دار طوقان من العائلات العريقة بنابلس، اللي لها هذه الصبانة واللي تقريبا عمرها 150 سنة واللي هي ما زالت صبانة من 150 سنة لحد الآن".

وأضح دويكات أن صناعة الصابون تمر بعدة مراحل رئيسية هي الطبخ والبسط والتخطيط والختم والتقطيع والتجفيف والتغليف.

وقال إن المرحلة الأولى تبدأ بوضع مكونات الصابون من زيت الزيتون والصودا في وعاء كبير يتسع لحوالي أربعة أطنان في المرة الواحدة ثم إشعال النار تحته في عملية تستمر لخمسة أيام بشكل متقطع حتى الوصول إلى القوام المطلوب.

وبعد بسط الصابون على الأرض وبعد أن يجف بعض الشيء يتم تقطيعه يدويا إلى قطع متساوية تصل في الطبخة الواحدة إلى حوالي 36 ألف قطعة. وبعدها يتم ترتيب قطع الصابون بطريقة تسمى التنور، وهو عبارة عن شكل مخروطي يكون الهدف منه المساعدة على أن تجف القطع بشكل أسرع.

وذكر دويكات أن قِطع الصابون تحتاج إلى شهرين حتى تجف لتبدأ بعد ذلك عملية التغليف والتي تجري أيضا يدويا.

وأكد أن مصبنة دار طوقان تحافظ على إنتاجها بذات الطريقة القديمة ونفس المكونات قائلا "ما بنحط معها أي مكونات ثانية، أسنصات أو يعني زي ما يعملوا في السوق يحطوا زنجبيل وكذا، هاي الشغلات كلها ما بنحطها إحنا، إحنا زيت زيتون وصودا ومي، بيظل الصابون النابلسي هو الأصل".

وأشار دويكات إلى أنه يتم تصدير نصف الإنتاج تقريبا والذي يختلف من عام إلى آخر. وهو يرى أن الإقبال على الصابون النابلسي الذي حافظ على طريقة صناعته كتراث وطني تراجع بسبب الصناعة الحديثة للصابون الذي دخلت عليه أنواع مختلفة من الروائح والأشكال وخصوصا المستورد منها.

وأوضح أنه في الثمانينات كانت 35 صبانة تعمل في نابلس، ولم يبق سوى اثنتين تعملان بشكل متواصل في إنتاج الصابون النابلسي الآن.

وقال لتلفزيون رويترز "سنة عن سنة قاعد بخف التسويق، الناس قاعدة مش بنتجنب الصابون يعني لسا الناس، المزيل الجديد، الشباب الجديد، ما يعرفونها الصابونة هاي، بدهم شي أكثر، يعني بدهم صابون اللي ترغي أكثر، يعني الشامبو وعلى الشغلات هادي يعني ماشيين الناس".

وتعتمد المصابن في إنتاجها على زيت الزيتون المستورد، في حين كانت تعتمد في السابق على الإنتاج المحلي.

وأشار دويكات إلى أن استيراد الزيت يكون عادة من إسبانيا وقال إنه يوضع في آبار مخصصة لذلك داخل المصبنة وكل بئر تتسع لحوالي أربعين ألف طن.

ويأمل دويكات، الذي يعمل معه 15 عاملا، أن تستمر دار طوقان في العمل متمنيا ألا يأتي يوم تتوقف فيه كباقي الصبانات التي توقفت لأسباب مختلفة