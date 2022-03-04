أكد المخرج المصري محمد النقلي أن مسلسله الجديد "الجمعية" مازال في مرحلة الكتابة، نافيا صحة ما تردد عن مشاركته في الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل 2022.

وقال النقلي - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن المؤلف محمد سمير يواصل حاليا كتابة حلقات العمل، ولم يتم تحديد موعد محدد لانطلاق التصوير، مشيرا إلى أن جلسات عمل مكثفة تجمعه حاليا مع الجهة المنتجة لترشيح أبطال المسلسل.

وكان المنتج وائل عامر قد أعلن أمس تعاقده مع الفنان محمود عبدالمغني على بطولة المسلسل، وهو من تأليف محمد سمير مبروك وإخراج محمد النقلي، وينتمي لنوعية الدراما الشعبية ويتكون من 60 حلقة.