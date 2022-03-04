تقود اللبنانية أمل دعبول سيارتها وتتجول في أنحاء بيروت، لتكسب قوتها وقوت ابنتيها.

تقول أمل البالغة من العمر 46 عاما إنها تبدأ يومها عادة في ساعة مبكرة من الصباح، وتعود للطهي وتناول الطعام والراحة في ساعات الذروة بمنتصف النهار، قبل أن تعاود الجلوس في مقعد السائق لساعات أخرى بعد ذلك.

تتحدث أمل لرويترز عن ردود الفعل المختلفة التي ما زالت تراها ونظرة الناس إليها كسائقة لسيارة أجرة.

بدأت أمل قيادة سيارة الأجرة لأول مرة منذ سبع سنوات، وهو عمل قالت إنه يتسم بالمرونة، لأنه يسمح لها بالعودة إلى المنزل لبنتيها في الوقت الذي تختاره، كما أنه يوفر تكلفة النقل لها ولبنتيها.

يعرف الزبائن طريقهم إليها عندما تمر في الشوارع وكذلك من خلال تطبيقات الإنترنت. وبالرغم من الوضع "الصعب للغاية" في لبنان لا تزال أمل تقود السيارة بابتسامة على وجهها.

تقول أميرة حاوي، وهو إحدى ابنتيها التي تدرس علم النفس، إنها تعتبر وظيفة والدتها "ميزة" حيث تتيح لها القيام بتنقلاتها مع والدتها، خاصة من وإلى الجامعة.

تضيف "أنا فخورة أكيد وهي شغلة بتعتبر ميزة. مش الكل عنده ها الأفضلية إنه أهله يوصلوه كل يوم ويرجعوه، خاصة بأوضاع البنزين هلأ بحس إنه آه أكيد لو ماما ما كانت بتشتغل على تاكسي أو ما كانت بتعرف تسوق أو ما كانت بتسوق كتير أو شغلها غير، يمكن كنت اضطريت أتعذب أكتر بالنزلة والطلعة على الجامعة".

رغم ذلك تقول إيزابيل البالغة من العمر 27 عاما والمقيمة في برلين إنها تعتقد أن "هناك قدرا هائلا من العمل الذي يتعين القيام به لتحقيق المساواة بين الجنسين" في لبنان وجميع أنحاء العالم.