سجلت كوريا الجنوبية أكبر نمو في الوظائف خلال حوالى 22 عاما فى كانون الثاني/يناير الماضي

وذكرت البيانات التي جمعتها هيئة الإحصاءات الكورية أن عدد العاملين وصل إلى 95ر26 مليون شخص الشهر الماضي ، بزيادة 14ر1 مليون شخص عن العام السابق، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء

وسجلت البلاد بذلك أكبر نمو في الوظائف منذ آذار/مارس 2000، عندما زاد عدد العاملين بمقدار 21ر1 مليون شخص.

كما يمثل ذلك الشهر الـ 11 على التوالى من الإضافات الوظيفية منذ آذار/مارس الماضي.

وذكرت هيئة الإحصاءات أن النمو الحاد في فرص العمل يرجع في بعض جوانبه إلى التعافي الاقتصادي الموسع الذي تدعمه الصادرات القوية.