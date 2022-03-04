نظراً لاعتمادها على مصادر إمداد للقمح متنوعة مثل فرنسا أو الولايات المتحدة أو كندا أو أستراليا



محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد أن دولا مختلفة في المنطقة تقف على حافة الهاوية في وقت تلوح بالأفق مؤشرات نقص الإمدادات من القمح الذي يعتبر أحد أهم السلع الضرورية في ضوء ما تشكله الحرب الدائرة رحاها بين روسيا وأوكرانيا، وهما أول وخامس أكبر مصدري القمح في العالم من مخاطر كبيرة على الأمن الغذائي لما لا يقل عن خمس دول في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.



واستشهدت المجلة في تحليل بقلم محررة شؤون الطاقة جنيفر اغوينالدو بالوضع في لبنان الذي طلب دعم المانحين الدوليين لتعزيز احتياطيات الطوارئ لديه من مادة القمح، الذي بلغت وارداته منها عام 2019 نحو 96% من البلدين.



وقد يؤدي النقص الى تفاقم الاضطرابات الاقتصادية والسياسية المستمرة، الأمر الذي دفع المسؤولين للطلب من الولايات المتحدة وغيرها من المانحين الدوليين المساعدة في تأمين احتياطي طوارئ في ضوء بقاء مخزونات القمح لديه منخفضة.



وعلى صعيد متصل وبينما تعتمد مصر على كلا البلدين في متوسط يبلغ 80% من واردات القمح السنوية، فقد دعت الهيئة المصرية للسلع التموينية إلى تقديم مقترحات عاجلة لواردات تصل إلى 60 ألف طن من القمح الفرنسي في الفترة من 13 إلى 26 أبريل، وقد تمت إعادة طرح الحزمة في غضون 48 ساعة من إلغاء مناقصة سابقة لم تتلق سوى عرض واحد.



وعلى نفس المنوال تعتمد فلسطين بالكامل على واردات القمح المباشرة من أوكرانيا وعلى الواردات غير المباشرة من كلا البلدين، ومضت المجلة الى القول إن اليمن الذي يعاني بالفعل من حالة غذائية ورعاية صحية مزرية ناجمة عن سنوات من الحر، يعتمد أيضا على روسيا وأوكرانيا للحصول على 41% من إمدادات القمح.



وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديڤيد بيزلي «ان هذه كارثة تتصدر قائمة الكوارث التي يعاني منها اليمن»، ويذكر ان برنامج الغذاء العالمي يستورد 50% من الحبوب اللازمة للبرنامج من منطقة أوكرانيا وروسيا.



وقال بيزلي ان أي تعطيل لتدفق الحبوب من منطقة البحر الأسود، التي تضم كلا من روسيا وأوكرانيا «سيرفع الأسعار ويفاقم تضخم أسعار المواد الغذائية في وقت تشكل فيه القدرة على تحمل التكاليف مصدر قلق في جميع أنحاء العالم، لاسيما بعد الاضرار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا».

تضخم أسعار الغذاء



وتعتبر الدول المستوردة للقمح من مصادر إمداد متنوعة مثل فرنسا أو الولايات المتحدة أو كندا أو أستراليا أقل عرضة لاضطراب صادرات القمح من منطقة البحر الأسود، وتأتي دول الخليج على قائمة هذه الدول بالإضافة الى المغرب الذي استورد برغم ذلك ما قيمته 857 مليون دولار من القمح من أوكرانيا بين عامي 2016 و2020.



وفي منطقة الخليج استوردت الإمارات قمحا من روسيا بقيمة 670 مليون دولار خلال نفس الفترة، بينما بدأت السعودية، التي تستورد نحو 3.5 ملايين طن من القمح سنويا، عمليات استيراد محدودة من القمح محدودة من روسيا فقط في عام 2020.



ويمكن أن تؤثر أسعار القمح المرتفعة على كل دولة مستوردة، حتى لو لم تعتمد بشكل كبير على الإمدادات القادمة من روسيا وأوكرانيا.



وقد اشترى العراق 150 ألف طن من القمح الأسترالي بحوالي 450 دولارا للطن في يناير الماضي، وهو جزء بسيط من مليوني طن من المحتمل أن يشتريها في عام 2022، وقال الأردن إن مخزونه من القمح يكفي لمدة 15 شهرا، حيث إن المخزون الحالي من القمح يبلغ 1.388 مليون طن.