ارتفع البلاديوم إلى أعلى مستوياته في سبعة أشهر الخميس في انتعاش نجم عن مخاوف بشأن المعروض من روسيا أكبر منتج، في حين زاد سعر الذهب نتيجة توقع عدم رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة والطلب على الملاذ الآمن بسبب الأزمة الأوكرانية.

وارتفعت الأسعار الفورية للبلاديوم 3.7%، إلى 2768.21 دولار للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات مرتفعة للجلسة الرابعة لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف يونيو/حزيران 2021 في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2%، إلى 1929.11 دولار للأونصة. وارتفعتالعقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5%، إلى 1931.60 دولار.

وقال برنارد دحداح المحلل في مؤسسة ناتكسيس "من غير المرجح أن يرفع بنك الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 0.5 نقطة أساس" مما أعطى دفعة إضافية لأسعار الذهب بالإضافة إلى الطلب الناجم عن الأزمة في أوكرانيا.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر استثمارا آمنا خلال حالة الغموض السياسي والاقتصادي، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وبالنسبة للمعادن الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية0.3%، إلى 25.32 دولار للأونصة بينما ارتفع البلاتين 1.8%، إلى 1089.82 دولار.

