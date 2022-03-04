أعلن وزير النقل الكندي مصادرة طائرة تقل مواطنين روسا في مطار YELLOWKNIFE، في إطار العقوبات المفروضة على روسيا.

وقالت هيئة النقل الكندية إن طائرة مستأجرة تقل مواطنين روسيين اثنين محتجزة في مطار يلونايف.

ولم تذكر لماذا أو إلى متى سيتم تقييد الطائرة التي تم إيقافها يوم الثلاثاء في المطار.

ويرتبك توقيف الطائرة بانتهاك الإخطار الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، والذي يمنع الطائرات الروسية من العمل في المجال الجوي الكندي.

وتم إغلاق المجال الجوي للبلاد في وجه الطيران الروسي رسميًا في 24 فبراير مع الإعلان عن مجموعة من العقوبات ضد روسيا بسبب شنها غزوا ضد أوكرانيا.

كما أغلقت الموانئ أمام السفن الروسية، وأرسلت مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا، وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها القوات الروسية.

وقال متحدث باسم هيئة النقل الكندية لموقع Global News: "سيتم تحديد العواقب المحتملة وإجراءات الإنفاذ بناءً على الحقائق".

كما أكد وزير النقل الفيدرالي الكندي توقيف الطائرة في تغريدة.

وقال: "سنواصل تحميل روسيا المسؤولية عن غزوها لأوكرانيا".

وفي سياق متصل، أعادت كندا أول ناقلتي نفط لروسيا بعد منعهما من الرسو في موانئها.

