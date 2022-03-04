كشفت بيانات نشرها مركز دبي للإحصاء صادرة عن بلدية دبي، أن إجمالي عدد المباني "تحت الإنشاء" في الإمارة جاوز 11.8 ألف مبنى في نهاية عام 2021.

ووفقاً للبيانات، فقد وصل إجمالي قيمة المباني المنجزة في الإمارة خلال العام الماضي، والتي بلغ عددها 2137 مبنى جديداً إلى 26 ملياراً و143 مليون درهم، في وقت تم فيه إصدار 2026 تصريح بناء جديداً في عام 2021.

وتفصيلاً، كشفت بيانات نشرها مركز دبي للإحصاء، صادرة عن بلدية دبي، أن إجمالي عدد المباني تحت الإنشاء في إمارة دبي بلغ 11 ألفاً و883 مبنى في نهاية عام 2021، مقابل 11 ألفاً و519 مبنى في نهاية عام 2020، بنسبة ارتفاع بلغت 3.15%، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وحلّت الفلل الخاصة في المركز الأول من حيث نوع المباني التي لاتزال تحت الإنشاء مسجلة 5642 مبنى.

وجاءت الفلل الاستثمارية في المركز الثاني مسجلة 3855 مبنى، فيما بلغ عدد المباني متعددة الطوابق 1082 مبنى، مقابل 810 مبانٍ عامة، و494 مبنى صناعياً.

وتشمل هذه الأرقام المباني تحت الإنشاء التي لايزال العمل بها جارياً في المناطق الخاضعة لبلدية دبي فقط.

وبحسب البيانات، فقد تم إصدار 2026 تصريح بناء جديداً في عام 2021، واستحوذت الفلل الخاصة والاستثمارية على الجزء الأكبر من تلك التصاريح، كما تم إصدار أكثر من 20 ألف تصريح للإضافات والتعديلات.

إلى ذلك، أظهرت بيانات نشرها مركز دبي للإحصاء، صادرة عن بلدية دبي، أن إجمالي قيمة المباني المنجزة في الإمارة خلال العام الماضي، والتي بلغ عددها 2137 مبنى جديداً، وصل إلى 26 ملياراً و143 مليون درهم.

وبلغ عدد المباني متعددة الطوابق المنجزة 367 مبنى، تصدرت القائمة من حيث القيمة مسجلة 19 ملياراً و981 مليون درهم، تلتها الفلل الخاصة وعددها 1163 مبنى.

وحلّت المباني العامة في المركز الثالث مع 184 مبنى، وسجلت مليارين و559 مليون درهم.

