42 حالة تتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة و174 في أجنحة "كوفيد-19"

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل 499 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 621965.

وقال المتحدث باسم الوزارة د. عبدالله السند إنه تم تسجيل 1205 حالات شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عددالمتعافين إلى 612586 مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 5ر98 في المئة.



وأوضح السند أنه تم تسجيل حالتي وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الوفيات المسجلة 2543 حالة مبينا أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 42 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 6836 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد 19) إلى 174.



وذكر أن عدد المسحات التي تم إجراؤها بلغ 11533 ليصبح مجموع الفحوصات 7703089 مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 3ر4 في المئة.