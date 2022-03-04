الفريق يقدم مقترحاً لاختصار الدورة المستندية لإجراءات الطرح والترسية بما لا يتعارض مع القوانين

عاطف رمضان

علمت «الأنباء» ان وكيل وزارة الأشغال العامة بالتكليف م.وليد الغانم اصدر قرارا إداريا قبل عطلة الاعياد الوطنية بشأن اعادة تشكيل فريق عمل لمتابعة خطة الطرح والتوقيع السنوية برئاسة وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون الرقابة والتدقيق، وعضوية مدير ادارة التخطيط بقطاع شؤون التخطيط والتنمية نائبا للرئيس، بالإضافة الى 8 اعضاء آخرين من مختلف قطاعات الوزارة.



وقالت مصادر ان هذا الفريق يختص بحصر العقود والاتفاقيات بمراحل الطرح والتوقيع وتصنيفها وفقا للأولويات واعادة خطة الطرح ومتابعة اجراءات تنفيذها، وتقديم مقترح لاختصار الدورة المستندية لإجراءات الطرح والترسية بما لا يتعارض والقوانين الصادرة بهذا الشان، وتقديم مقترح لتطوير آلية الاعلان عن الطرح للعقود والاتفاقيات والتنسيق مع مركز نظم المعلومات لميكنة تقارير متابعة خطة الطرح والتوقيع بالتنسيق مع الجهات المختصة.



وأوضحت المصادر ان الفريق يرفع تقرير المتابعة الربع سنوي لمشاريع الخطة التشغيلية بمراحل الطرح والتوقيع متضمنا الملاحظات والتوصيات التي من شأنها تطوير الآلية المتبعة.



ولفتت المصادر الى ان الفريق يلتزم بالضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس الخدمة بشأن نظام فرق العمل بالجهات الحكومية.



ولفتت إلى ان لفريق العمل الاستعانة بمن يراه من ذوي الاختصاص من قطاعات الوزارة وخارجها مخاطبة اللجنة الفنية لتطبيق نظام اللجان وفرق العمل قبل الاستعانة لدراسة الموضوع وله في سبيل انجاز مهامه الاطلاع على الوثائق والمستندات لدى القطاعات والإدارات التابعة للوزارة.



وذكرت المصادر انه ترفع للجنة الفنية لتطبيق نظام اللجان وفرق العمل تقرير دوري شهري عن اعمال الفريق محددا به خطة العمل الشهرية وما تم انجازه ونسبة الانجاز.