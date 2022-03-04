أنهى مجلس التحكيم الرياضي التابع للجنة الأولمبية اللبنانية، نزاعا امتد نحو شهرين على خلفية تغيب نادي النجمة عن مباراته ضد غريمه اللدود العهد ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري اللبناني لكرة القدم.

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد اللبناني لكرة القدم قد قررت في تعميمها رقم 2/2022 تخسير نادي النجمة 0-3 وشطب 6 نقاط من رصيده.

واعترض النادي النبيذي لدى لجنة استئناف الانضباط التابعة للاتحاد، بداعي ان التأجيل جاء بناء لقرار من وزير الداخلية اثر وجود تهديد أمني في حين نفى الوزير بسام مولوي تدخله في أي شأن رياضي خلال حديث تلفزيوني.

وقررت حينها لجنة الاستئناف فسخ قرار الاتحاد ومطالبته بإعادة المباراة، ما دفع نادي العهد الى اللجوء لمجلس التحكيم الرياضي الذي يعد أعلى هيئة رياضية في لبنان للفصل في النزاعات الرياضية.

وجاء في قرار المحكمة رندا عبود «إبطال قرار لجنة استئناف الانضباط لعدم القانونية».

وتابع: «تصديق قرار لجنة الانضباط المتضمن فرض العقوبات على نادي النجمة لتخلفه عن الحضور للمشاركة في المباراة التي كانت مقررة بتاريخ 8 يناير 2022».

وكانت عبود قد عقدت جلسات مطولة مع رئيس الاتحاد هاشم حيدر، رئيس لجنة الحكام محمود الربعة، رئيس نادي النجمة أسعد صقال، أمين سر نادي العهد محمد عاصي، حكم المباراة والمراقب.

وبذلك سيخوض نادي النجمة وهو صاحب الشعبية الجارفة المرحلة الثانية من بطولة الدوري ضمن سداسية الهروب من الهبوط الى جانب طرابلس الرياضي، الحكمة بيروت، الصفاء، الاخاء الأهلي عاليه وسبورتينغ.

بينما سيتصارع في سداسية اللقب العهد المتصدر، الأنصار حامل اللقب، البرج، شباب الساحل، شباب البرج والتضامن صور.