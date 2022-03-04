سيكون الدوري الفرنسي على موعد السبت مع قمة المرحلة السابعة والعشرين من البطولة، عندما يستضيف نيس الثالث باريس سان جرمان المتصدر بأريحية في مسعى الأخير للثأر من منافسه الذي جرده من لقبه بكأس فرنسا، فيما يحل موناكو على مرسيليا الوصيف بلا ضمانات.

ويتوجه فريق العاصمة الباريسية إلى كوت دازور في مسعى لإكمال مهمة الابتعاد في الصدارة بفارق 18 نقطة مؤقتا عن مرسيليا، واكتساب الثقة والراحة قبل المواجهة المرتقبة الأربعاء المقبل أمام ريال مدريد على أرض الأخير في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (فاز سان جرمان ذهابا 1-0).

وسيخوض النادي المملوك قطريا مباراته أمام نيس، للثأر منه بعدما أقصاه في ثمن نهائي كأس فرنسا بركلات الترجيح (5-6) التي كان بطلها الحارس الپولندي مارتسين بولكا، المعار من الفريق العاصمي، ليجرده من لقبه.

وبالتالي سيكون الفريق صاحب الأرض الذي يمتلك أفضل دفاع في الدوري الفرنسي (تلقى 21 هدفا في 26 مباراة)، في مواجهة البرازيلي نيمار والأرجنتيني ليونيل ميسي اللذين يحاولان العودة إلى الفورمة خصوصا بعد عودة الأول من الإصابة، ولكن بغياب كيليان مبابي الموقوف لتراكم البطاقات الصفراء.

وبالعودة إلى مبابي حديث الساعة على خط باريس-مدريد، تأتي مباراة سان جرمان بعيد تأكيد المدير الرياضي للنادي، البرازيلي ليوناردو أن الفريق «سيبذل كل شيء» لتمديد عقد مهاجمه الفرنسي الذي ينتهي في يونيو المقبل.

وقال ليوناردو في مقابلة مع صحيفة «ليكيب» الفرنسية إن سان جرمان «لم يقدم عرضا محددا» للمهاجم الفائز بكأس العالم مع منتخب فرنسا خلافا لما نشرته صحيفتا «لو باريزيان» و«آس» الإسبانية مؤخرا حين تحدثتا عن عقد لسنتين بقيمة 50 مليون يورو سنويا، مصحوبا بمكافأة وفاء بقيمة 100 مليون يورو، في وقت تتواصل مساعي ضمه من ريال مدريد الإسباني.

صراع في القاع

وعلى الجانب الآخر، أظهر مرسيليا علامات هشاشة في الأداء رغم احتلاله المركز الثاني مع 47 نقطة، منها نقطة واحدة في آخر مباراتين ضد فريقين من النصف الثاني في جدول الترتيب.

وتأتي مباراته مع موناكو (التاسع مع 38 نقطة)، وسط الجدل المثار حيال مهاجمه الپولندي أركاديوش ميليك، الذي غالبا ما يتجنبه مدربه الأرجنتيني خورخي سامباولي، ويفضل عليه ديميتري باييت.

وقال سامباولي عن ميليك الذي سجل 7 أهداف بين نهاية يناير ومنتصف فبراير «إنه يركز على الهدف أكثر من المباراة».

في المقابل، يحتدم الصراع في ذيل الترتيب بين تروا، ميتز، سانت إتيان، وبوردو على البقاء في دوري الأضواء مع امتلاك الفرق الأربعة لـ22 نقطة.

وبالتالي، ستكون مواجهات هذه الفرق الأربعة بعنوان أوحد: خوف على الخاسر وأمل للفائز.