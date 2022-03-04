تتجه الأنظار صوب ستاد البحرين الوطني بالرفاع، مسرح المواجهة المرتقبة بين الخالدية والرفاع الشرقي السبت في نهائي النسخة 45 من كأس ملك البحرين في كرة القدم.

ويأمل الخالدية الطامح لدخول التاريخ في الفوز باللقب للمرة الأولى وفي الموسم الثاني من تأسيس وانطلاقة النادي قبل عامين، وفي المقابل يطمح الرفاع الشرقي الى استعادة اللقب الغائب من خزينته بعد أن فاز بلقبه الثالث في موسم 2013-2014.

ويحمل المحرق نصيب الأسد في عدد مرات احراز اللقب (19)، يليه كل من النجمة والرفاع (6)، ثم النادي الأهلي (5) والرفاع الشرقي (3) والحالة (2)، ومرة واحدة لكل من الشباب والحد ونادي المنامة.

وتواجه الفريقان مرتين خلال الموسم، الأول في مسابقة كأس الاتحاد التنشيطية وانتهت بفوز الرفاع الشرقي 2-1، ثم في المرحلة الخامسة من مسابقة الدوري انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

ويمر الرفاع الشرقي بقيادة مدربه الروماني فلورين موتروك يمر في مرحلة صعبة بعد خسارته الأخيرة في منافسات الدوري أمام الأهلي 3-4، ويدرك صعوبة المهمة في هذه المباراة التي يأمل من خلالها في قيادة فريقه لاستعادة اللقب بعد غياب استمر نحو 8 أعوام.

وسيدخل الرفاع الشرقي هذه المباراة معولا على لاعبيه البرتغالي أغوينالدو والنيجيري برينس أغريه إلى جانب محترفه البرازيلي لويز فرناندو والأردني سعيد مرجان والحارس حمد الدوسري واللاعبين المخضرم فيصل بودهوم وعلي ناصر وجاسم خليف وليث هاشم.

وفي الطرف المقابل، سيكون طموح الوافد الجديد على الدوري نادي الخالدية بلوغ المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه وفي موسمه الأول بالدوري الممتاز وبعد موسمين فقط من إشهار النادي.

واستطاع النادي في موسمه الأول تحقيق إنجاز تاريخي في منافسات دوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي، بالصعود والتأهل لدوري ناصر بن حمد الممتاز.

ويقود الفريق المدرب الكرواتي دراغان تالايتش الذي تسلم المهمة خلفا للمدرب المحلي محمد الشملان قبل عدة جولات، والفريق يضم نخبة من نجوم المنتخب البحريني الدوليين وأبرزهم الهداف اسماعيل عبداللطيف ومهدي حميدان وأحمد عبدالله ومحمد عادل ومحمد الحردان وكميل العظم والحارس سيد شبر العلوي والمحترفين الأردني صالح راتب والصربي لازار دجوردجيفيتش والسنغالي دومينيك مندي. كما عزز الفريق صفوفه بالعماني الدولي المنذر العلوي والمهاجم الفنزويلي جيلمين ريفاس.